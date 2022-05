‘ER’-acteur John Aylward op 75-jarige leeftijd overleden

TV “Blij dat we niet meer moeten liegen”: zo hielden Camille en Loredana hun vriend­schap geheim in ‘Liefde voor muziek’

Ze kenden elkaar eigenlijk al, maar in ‘Liefde voor muziek' moesten Loredana en Camille doen alsof ze helemaal geen goede vriendinnen waren. De twee hadden elkaar leren kennen bij ‘The Masked Singer', maar ten tijde van de opnames was dat programma nog niet uitgezonden. “Wij mochten niet laten merken dat we elkaar zo goed kenden”, zegt Loredana. “Dus wij hadden het er echt over gehad: ‘Hoe gaan we doen op de luchthaven?’ Niet te extreem, want dan zou het opvallen.” De twee zijn dan ook dolblij dat de aap uit de mouw is: “Ik ben zo blij dat het geen geheim meer is en dat we niet meer moeten liegen”, klinkt het bij Camille.

