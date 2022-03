Ensors uitgereikt na teleurstellend jaar voor Vlaamse film: “En dat ligt niet alleen aan corona”

“Met goede kritieken in de pers, veel aandacht in de media en mond-tot-mondreclame zou een film als ‘Dealer’ normaal over de 100.000 bezoekers gaan”, beseft producent Bart Van Langendonck van Savage Film, dat in het verleden successen als ‘Rundskop’ en ‘D’Ardennen’ maakte. Maar voor ‘Dealer’, de fel gesmaakte debuutfilm van Jeroen Perceval, is de kaap van 100.000 verkochte tickets ver weg. Momenteel staat de teller, na zeventien weken, op iets meer dan 43.000 tickets. “Doordat ‘Dealer’ al uitzonderlijk lang in de zalen loopt en er nog even zal blijven, halen we wellicht de kaap van 50.000 toeschouwers. Maar we hadden veel meer verhoopt, dat klopt.”