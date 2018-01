Enrique Iglesias brengt stomende videoclip uit EVDB

09u56 4 Universal Music Showbizz Enrique Iglesias ( 42) heeft een videoclip uitgebracht voor zijn nummer '' El Baño ( ft. Bad Bunny)'. Zoals we eigenlijk wel gewend zijn van de zanger, is ook deze videoclip er een om warm van te krijgen.

De videoclip voor 'El Baño' is de eerste clip die verschijnt sinds Iglesias en zijn vrouw, tennisster Anna Kournikova, ouders werden van een tweeling in december. Het koppel slaagde erin de zwangerschap negen maanden lang verborgen te houden voor de pers.

In 'El Baño' zien we Iglesias aan de bar van een hotel zitten. Achter de bar krijgen we acteur Eric Roberts te zien. Het verrast natuurlijk niemand dat er ook een enorm knappe vrouw meespeelt in de video, die steeds dichter en dichter bij Iglesias komt...