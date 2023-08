Showbits Pat Krimson is al 12 kilo afgevallen, maar nog magerder mag hij van Loredana niet worden

Aandachtige fans zullen het al wel gemerkt hebben: Patje Krimson oogt een pak frisser op het podium. Hij is dan ook 12 kilo kwijt. “En niet omdat ik geen eten meer voor hem maak”, grapt zijn kersverse vrouw Loredana. “We zijn veel op tour en letten daarom beter op wat we eten. Maar magerder moet hij voor mij niet meer worden.” Of het brein achter 2 Fabiola nog een trouwkostuum moet passen, is nog onduidelijk, want de twee hebben nog geen datum geprikt voor hun huwelijksfeest. En Loredana wacht ook nog steeds op haar trouwring. “Ik draag nog altijd mijn verlovingsring in plaats van een echte trouwring”, verklapt ze aan Jarne in een nieuwe Showbits.