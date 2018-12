Enige echte ‘Jack Sparrow’ bezoekt patiëntjes in ziekenhuis in Parijs Tom Tates

28 december 2018

17u55

Bron: AD.nl, Belga 14 Showbizz ‘Pirates of the Caribbean’-acteur Johnny Depp (55) heeft, verkleed als de wereldberoemde filmpiraat Jack Sparrow, een verrassingsbezoek gebracht aan de kinderafdeling van een ziekenhuis in Parijs. Volgens Franse media sprak de ster uitgebreid met de patiënten en het personeel.

Het is niet de eerste keer dat de acteur een ziekenhuis bezoekt om er jonge patiëntjes een hart onder de riem te steken. Eerder maakte de acteur ook al zijn opwachting in ziekenhuizen in onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

“Een geschenk dat veel vreugde brengt bij iedereen: groot en klein, de patiënten, hun familie, verzorgers, artsen en onderzoekers. Ongelofelijk veel dank aan Johnny Depp voor zijn tijd, zijn steun en zijn energie”, schrijft het ziekenhuis in een tweet.



Er zijn intussen plannen voor een zesde film in de populaire ‘Pirates of the Caribbean’-reeks. Of de razend populaire Johnny Depp daarin zal terugkeren, is nog niet duidelijk. De acteur speelde in de eerste vijf films de excentrieke kapitein Jack Sparrow, maar raakte de afgelopen twee jaar in opspraak na beschuldigingen van huiselijk geweld door ex-vrouw Amber Heard en verschillende rechtszaken met zijn voormalig management.