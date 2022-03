Enfant terrible Jos Verbeeck blikt terug op topcarrière in drafsport: “Ik had een paard met Stéphanie van Monaco”

Film Robert Pattinson scheert hoge toppen als Batman: dit waren zijn 12 voorgan­gers

Robert Pattinson maakt indruk als superheld in ‘The Batman’. Zowel critici als fans van het eerste uur zijn lovend over het ‘donkere kantje’ dat hij het personage meegeeft. Hij zal dus waarschijnlijk bekend komen te staan als ‘de duistere Batman’. Maar hij is lang niet de eerste acteur die het vleermuizenpak aantrekt. Maar liefst 12 acteurs gingen hem voor, en ook zij hadden hun eigen handelsmerk.

