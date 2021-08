“En ze leefden nog lang en ongelukkig”: de geschiedenis van koninklijke huwelijken aan het Belgische hof

RoyaltyEen prins en prinses die in het huwelijksbootje stappen? Daar móet langdurig liefdesgeluk van komen. Of dat leren de sprookjes toch, want de realiteit zit meestal veel minder romantisch in elkaar. Nu prins Laurent (57) en prinses Claire (47) al een tijdje achtervolgd worden door geruchten dat ze gescheiden zouden zijn, duiken wij in het complexe huwelijksleven van de Saksen-Coburg-Gotha’s door de eeuwen heen. Hoe gelukkig waren onze Belgische vorsten in hun huwelijk? En hoe gingen zij om met kwalijke geruchten en problemen? Een kroniek van ‘stil verdriet’, dat tot op vandaag al twee keer tot een koninklijke scheiding leidde.