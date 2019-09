En toen liepen er twee alpaca’s door de studio van Joe TK

Vandaag - 10 september - is het ‘Wereld Alpaca Dag. “Anke is zot van die rare beesten”, vertelde Joe-dj Sven Ornelis vanmorgen enthousiast. Hij had dan ook een kleine verrassing voor mede-dj Anke Buckinx in petto.