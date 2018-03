En toen had David Beckham geen oog meer voor de bal TC

08 maart 2018

Maar des te meer voor de toeschouwer naast hem. Wij kunnen hem alvast geen ongelijk geven. Posh wel?

Nee, de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Real Madrid kon David Beckham (42) even niet meer boeien. Het veel jongere topmodel Bella Hadid (21), die toevallig naast hem zat in de eretribune, deed dat duidelijk wél. Zowat de hele tweede helft van de wedstrijd waren ze in een geanimeerd gesprek verwikkeld. Waarover zou dat gegaan zijn, vragen we ons af? Kleine, gevaarlijke, gok zo vandaag op Internationale Vrouwendag: maar misschien probeerde hij haar de buitenspel-regel uit te leggen? Zijn vrouw, Spice Girl Victoria Beckham (43), was niet aanwezig. Hoe zou zij op deze beelden reageren? Zou Bella het nu kunnen vergeten om ooit nog op de catwalks van Victoria's modeshows te flaneren?