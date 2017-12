En nog eentje: ook klassieke sitcom 'Mad About You' krijgt nieuwe afleveringen TC

15u21 19 RV Showbizz Hoofdrolspelers Helen Hunt en Paul Reiser hebben toegezegd om aan de nieuwe reeks mee te werken. Die zou in 2019 op tv komen.

'Mad About You' kende veel succes in de jaren '90 en werd ook bij ons uitgezonden. De reeks focuste op het leven van Paul en Jamie Buchmann, een jong stel in New York dat de dagdagelijkse uitdagingen van een getrouwd koppel probeerde te overleven. Met veel (grappige) ups and downs. In de nieuwe reeks zouden Paul en Jamie terugkeren als vijftigers die kampen met het lege nest-syndroom. Dit omdat hun dochter Mabel het huis heeft verlaten om te gaan studeren. De terugkeer van 'Mad About You' is al de zoveelste in de tv-wereld. 'Will & Grace' kende al een comeback. 'Roseanne' komt er straks aan. Blijft over: 'Friends'. Alle remakes van die concurrerende series doen de miljoenen fans van die legendarische reeks alvast dromen: zou het dan toch gaan gebeuren? Komt straks het verlossende nieuws dat ook 'Friends' een nieuwe jaargang krijgt? Helaas wordt daar voorlopig nog met geen woord over gerept.