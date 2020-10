Emotionele Pedro Elias over gevecht van zoon Rover (4) tegen leukemie: “Binnen enkele maanden volgt een ‘eindexamen’”

“Op dit moment gaat het goed met Rover, we hebben net een mooie vakantie achter de rug. Ik heb hem op het strand in Portugal zien spurten zoals alle andere kinderen, dat heeft me goed gedaan. Hem ook. In ‘kankertermen’ zit Rover in ‘onderhoud’. Dat betekent dat hij thuis nog chemo krijgt in pilvorm, maar niet meer die zware behandeling die we in Gasthuisberg hebben meegemaakt. Dat betekent dat we nu toewerken naar een eindexamen waar ik veel schrik voor heb, maar dat hoeft niet. Dan gaan ze een beenmergpunctie doen om te kijken of hij kankervrij is. Die staat gepland binnen enkele maanden.”