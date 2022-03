Emotionele oproep van verlamde danseres uit ‘So You Think You Can Dance’: "Misschien kan ik met uw hulp weer stappen”

Wie het filmpje op TikTok of Instagram al zag passeren, kon het ongetwijfeld niet droog houden. Eerst zien we beelden van een straffe danseres - onder meer haar passage in ‘So You Think You Can Dance' in 2012 komt aan bod -, daarna schakelt het beeld over naar diezelfde jonge vrouw in een rolstoel en tijdens zware revalidatiesessies. Die jonge vrouw is Vivian Gomez Cardoso. “Dansen is mijn leven sinds ik vijf jaar oud ben”, legt ze uit in het filmpje. “Het betekent alles voor me. Hoop, kracht, vrijheid. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zou doen. Op een bepaalde manier is het de essentie van mijn leven, het doel. Dansen is mijn hele wereld. Maar vorig jaar veranderde mijn wereld.”