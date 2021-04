Emotionele Nikkie Tutorials steekt transcommunity hart onder de riem

Royalty Aartsbis­schop van Canterbury reageert op Op­rah-interview: “Ik trouwde Harry en Meghan niet op voorhand”

31 maart De Britse prins Harry (36) en Meghan Markle (39) verklaarden in een interview met Oprah Winfrey dat ze eigenlijk drie dagen voor hun huwelijk al getrouwd waren. Dat in het bijzijn van de aartsbisschop van Canterbury. Die laatste bevestigt nu echter zelf dat de ceremonie in de achtertuin van het koppel geen echt huwelijk was. “Dat zou illegaal zijn geweest.”