Emotionele Martien Meiland in paniek naar de dokter in ‘Chateau Meiland’: “Het is foute boel”

“Ik voel me vandaag helemaal niet lekker”, aldus een ongeruste Martien Meiland. “Ik heb er helemaal geen goed gevoel bij. Het is foute boel.” Hij vertelt erbij dat hij hoofdzakelijk pijn heeft in zijn rug. Daarom besluit het Nederlandse televisiegezicht om dan toch maar naar de dokter te gaan. “De laatste tijd ben ik een beetje aan het kwakkelen. Ik wil gewoon dat er foto’s genomen worden.”

Martiens echtgenote Erica is een stuk minder in paniek. “Hij heeft al snel stress. Dan denkt hij meteen dat hij doodgaat. Dat kan natuurlijk wel, maar die kans is erg klein”, zegt ze. En ook volgens de dokter zelf blijkt er niets aan de hand. “Volgens de arts was het helemaal niet slecht. Het is waarschijnlijk gewoon een spier die in de verdrukking zit.” Martien voelt zich dan ook opgelucht na zijn doktersbezoek: “Ik ben zo blij dat ik geweest ben.”