Emotionele Jessica Simpson deelt haar verlovingsverhaal

15u51 0 ap Jessica Simpson en haar man Eric Johnson.

Zaterdag was het exact zeven jaar geleden dat Jessica Simpson ten huwelijk werd gevraagd door haar vriend Eric Johnson en dat zorgde voor een nostalgische bui voor de actrice. Jessica deelde daarom het verhaal van hun verloving en een foto uit de oude doos op Instagram.

"We verloofden ons zeven jaar geleden op het liedje 'Since I've Been Loving You' van Led Zeppelin op 11 november om 11u11. Van deze man houden is het makkelijkste deel van mijn leven", schrijft Jessica. Op de foto is te zien hoe Jessica tussen rozenblaadjes zit en haar verlovingsring toont.

Jessica en Eric hebben ondertussen twee kinderen samen: dochter Maxwell (5) en zoontje Ace (4).

Got engaged to “Since I’ve Been Loving You” by Led Zeppelin on 11/11 at 11:11 AM 7 years ago. Still loving this Man is the easiest part of my life 💚 #HowtheWestWasWon Een foto die is geplaatst door Jessica Simpson (@jessicasimpson) op 13 nov 2017 om 00:49 CET