Emotionele Herbert Flack over Aspe: “Misschien niet dé grote literatuur, maar dat gaf hem de kick om verder te doen”

Het onverwachte overlijden van Pieter Aspe (68) komt hard aan bij zijn collega’s en vrienden. Zo ook bij Herbert Flack, de acteur die jaren de rol van hoofdinspecteur Van In vertolkte in de tv-serie ‘Aspe’. In VTM Nieuws vertelt hij over het verlies van zijn vriend.

Voor de tv-serie ‘Aspe’, gebaseerd op de misdaadromans van Pieter Aspe, werkte Herbert Flack heel nauw samen met de schrijver. Het nieuws van zijn dood raakt hem dan ook enorm: “Ik wist dat hij fragiel was qua gezondheid, maar dat hij de laatste 14 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, dat wist ik niet”.

De twee mannen kwamen elkaar op verschillende werkgelegenheden tegen, zoals op de boekenbeurs, op persconferenties voor een nieuwe reeks ‘Aspe’ en in het theater. “Maar ja, ik heb zijn huwelijk meegemaakt, en hij het mijne. We aten graag, we kletsten graag”, aldus Flack. “We moesten samen zijn om te praten, langs de telefoon was onze stijl niet”.

Vol lof over de auteur

Flack spreekt vol lof over de boeken van Aspe: “Ik apprecieerde vooral zijn humor en zijn scherpte in zijn schrijven, waar ik dan getuige mocht van zijn als we iets gingen eten of drinken. Dan was hij altijd met zijn volgende boek bezig, en dan mocht ik wel eens het tipje van de sluier lichten. Hij had het bijvoorbeeld ook dikwijls over (bekende, red.) persoonlijkheden, die hij dan andere namen gaf, zoals politici. Het was een beetje rebels.”

Volgens Flack is het juist daarom dat Aspe zo populair was: “Het iconische van de Aspe-boeken is dat je kunt lachen, er zit ook wat pikanterie in, want dat kon hij ook niet laten.”

Uit elitaire hoeken werd wel eens gezegd dat de boeken van Aspe niet echt literatuur zijn. Dat raakte de schrijver, volgens Flack: “Dat gaat zo. Als iets populair is, commercieel, dan wordt dat zowel in de kijkmilieus van televisie als in de literatuur een beetje denigrerend bekeken. Dat deed hem pijn, ja.”

“Het is misschien niet de grote literatuur, maar het is wel een Vlaamse taal en verhalen met Brugge in de fond, en dat raakt. Op het einde heeft hij zich daar mee verzoend, denk ik, maar dat was dikwijls bron van ergernis. Dat gaf hem ook de kick om voort te doen, hij was altijd in fight met de wereld.”

Een duidelijk geëmotioneerde Flack is vooral trots dat hij het hoofdpersonage Van In mocht vertolken.

Volledig scherm Herbert Flack in de studio van VTM NIEUWS. © VTM NIEUWS