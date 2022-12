Emotionele Céline Dion in tranen op Instagram: “Ik lijd aan een zeldzame neurologische aandoening”

CelebritiesSlecht nieuws voor de fans van Céline Dion (54). De zangeres maakt in een emotionele video op Instagram bekend dat ze haar Europese tournee in februari niet opnieuw zal kunnen oppikken wegens ernstige gezondheidproblemen. Ze kan haar tranen maar moeilijk bedwingen, wanneer ze het slechte nieuws brengt. “Ik heb een aandoening die één op een miljoen mensen treft", aldus Céline.

“Ik mis jullie allemaal heel erg en kan niet wachten om vanop het podium tegen jullie te praten", begint een emotionele Céline in haar video op Instagram. “Jullie weten dat ik altijd een open boek ben geweest. Ik heb een tijdje gewacht met erover te praten, maar ik ben er nu klaar voor.” De ‘My Heart Will Go On’-zangeres vertelt dat ze kampt met ernstige gezondheidsproblemen. “Ik kamp al heel lang met problemen met mijn gezondheid. Het was erg moeilijk voor mij om openlijk te praten over alles wat ik heb meegemaakt.”

“Ik ben recent gediagnosticeerd met een zeldzame neurologische aandoening, genaamd het Stiff-person syndrome (SPS). Deze aandoening treft zo’n één op een miljoen mensen. We weten nu dat SPS mijn spasmen veroorzaakt. Helaas, beïnvloeden deze spasmen mijn dagelijks leven. Ik ondervind soms problemen met wandelen en kan zelfs soms mijn stembanden niet gebruiken om te zingen zoals ik altijd heb gedaan.”

“Het doet me pijn om je te vertellen dat ik niet klaar ben om mijn Europese tournee in februari weer op te starten. Ik heb een goed team van dokters dat me bijstaat en ook mijn kinderen steunen me en geven me hoop”, klinkt het aangedaan. “Ik werk hard om mijn kracht terug te krijgen. Maar ik geef toe dat het niet gemakkelijk is.”

Met tranen in haar ogen sluit ze af. “Heel mijn leven lang heb ik gezongen. Het is wat ik het liefste doe. Ik mis jullie dan ook allemaal heel erg. Ik mis optreden voor jullie. Ik smijt mij altijd voor de volle 100% als ik mijn shows opvoer. Maar vanwege de aandoening kan ik jullie dat nu niet geven. Ik heb hoop dat ik op de goede weg ben en dat ik zal herstellen. Ik dank jullie allemaal voor de liefde en steun die ik ontvang op mijn sociale media. Dat betekent echt heel veel voor mij.”

Over welke Europese shows in 2023 het gaat is te zien op haar website. Of ook haar optredens op 17, 18 en 20 september 2023 in het Antwerpse Sportpaleis in het gedrang komt is voorlopig nog onduidelijk.

