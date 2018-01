Emotionele beelden: Rihanna begraaft haar vermoorde neef TC

11u13 3 Reporters / Mega Showbizz Een geëmotioneerde Rihanna heeft op het Caribische eiland Barbados de begrafenis bijgewoond van haar neef Tavon Kaiseen Alleyne die daar 26 december, op weg naar een kerstdiner, op straat werd doodgeschoten. Tavon was 21.

Rihanna beleefde dramatische eindejaarsfeesten. Haar neef Tavon werd op tweede kerstdag doodgeschoten op de stoep voor zijn huis. Enkele uren voordien was hij nog aan het feesten geweest met zijn beroemde nicht. Die reageerde verslagen op het nieuws. "Rihanna heeft diep gezeten", klinkt het bij insiders. "Ze had een hechte band met Tavon. Zijn dood was een zware slag." Gisteren werd de jongeman onder massale belangstelling begraven. Ook Rihanna was aanwezig op die begrafenis. Daarbij stak ze haar verdriet niet weg. "Dit wrange hoofdstuk kan nu afgesloten worden. Hopelijk vindt Rihanna nu snel weer de kracht om verder te gaan." Ondertussen werd ene Dashawn Williams gearresteerd. Hij wordt verdacht van de moord en verschijnt binnenkort voor de rechter.

Reporters / Mega De hele familie was in het wit gekleed.

Reporters / Mega De begrafenis werd druk bijgewoond.

Reporters / Mega "Rihanna heeft diep gezeten", zegt een insider.

Reporters / Mega Rihanna verborg haar tranen niet.

RV Rihanna met haar betreurde neef.