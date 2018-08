Emotionele Anouk ziet haar 16-jarige zoon naar Amerika vertrekken: "Wat ga ik je missen" Suzanne Borgdorff

09 augustus 2018

14u37

Bron: AD 0 Showbizz Rockchick Anouk (43) gaat door een emotionele rollercoaster nu haar zoon Benjahmin Kingsley (16) voor langere tijd naar de Verenigde Staten vertrekt. Volgens de zangeres is vandaag zijn grote dag, maar slaat haar moederhart op hol bij het idee dat ze hem voorlopig moet missen.

Anouk maakte in maart bekend dat Benjahmin - die ze kreeg met haar ex Remon Stotijn - naar Florida vertrekt om daar op een high school aan zijn basketbalcarrière te werken. "Jeetje, wat ben ik als moeder trots en geëmotioneerd als ik dit zie. Mijn lieve Benjahmin Kingsley, wat ga ik je missen", schreef ze bij een filmpje waarin te zien is hoe haar zoon zich voorbereidt op een trainingsdag.

Benjahmin wordt een 'NBA young boy', waarbij NBA staat voor National Basketball Association: de organisator van de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld en één van de vier grote sportliga's in Noord-Amerika. Het is niet bekend hoe lang de tiener precies in Amerika zal blijven.

Cirkel

Fans van Anouk snappen haar zorgen, maar verzekeren haar dat het goedkomt met haar eerstgeborene. "Zijn start, jouw liefdevol loslaten. Het is the circle of life", zo schrijft iemand.

Mogelijk keek Benjahmin de kunst met de bal af bij Dominique Schemmekes, met wie Anouk sinds 2015 samen is. Samen met zijn tweelingbroer Philip is Dominique de drijfveer achter Triple ThreaT, een Nederlandse basketbalvereniging en stichting die is opgericht om jongeren van straat te houden door ze basketbaltraining te geven. En ook Anouks ex Seraino Dalgliesh, met wie ze zoontje Sion Jethro kreeg, is basketballer.

Met Benjahmin Kingsleys vader Remon Stotijn was Anouk vanaf 2004 vier jaar getrouwd. Zoon Elijah Jeremiah (15) en dochter Phoenix Ray (13) zijn ook hun kinderen. Twee jaar geleden kregen Anouk en Dominique dochtertje Jelizah. Het gezin woont in Amsterdam.

My son’s big day, but I’m the nervous one 😞❤️ @kingbenjahs #floridalife #ballislife🏀 #highschool #basketball Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 09 aug 2018 om 10:04 CEST

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #benjahminkingsley #elijahjeremiah Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 13 mei 2018 om 17:13 CEST

I highly recommend both the song and the video :-) Featuring the Loves Of My Life. And btw, the sweater I’m wearing in the video was designed by all of my children. Beautiful. #IJUSTMETAMAN https://www.youtube.com/watch?v=nnY95fvKLkM https://open.spotify.com/track/0BBn48ldv4pBDjtzCjGz1Y Shot by: @demarcdegroot and @jannekewillemijn Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 28 nov 2016 om 08:26 CET