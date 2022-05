Emotionele Amber Heard huilt tijdens getuigenis: “Ik wist niet of de fles die hij in me had, gebroken was”

CelebritiesVoor de tweede keer neemt Amber Heard (36) het woord op het proces dat haar ex-man Johnny Depp (58) tegen haar aanspande. De actrice ging woensdag meteen fel van start en vertelde onder meer over de eerste keer dat Depp haar sloeg . Donderdag werd ze opnieuw verder ondervraagd door haar eigen advocaten. En opnieuw werd het een erg emotionele getuigenis, waarin de actrice vertelde over meerdere geweldsincidenten én de eerste keer dat zij Depp sloeg. “Het kon me op dat moment niet schelen of hij me zou vermoorden, wat heel waarschijnlijk was.”

Ook donderdag kregen we weer een erg emotionele Amber Heard te zien in de rechtszaal. Vooral wanneer ze het had over wat er zich in Australië afspeelde - de periode waarin Johnny Depp z’n vingertopje verloor - liet ze haar tranen de vrije loop. Dat ze het moeilijk had om te beschrijven wat er gebeurd is, was voor iedereen duidelijk. Ze had dan al zo’n halve dag zitten vertellen over de dieptepunten van haar relatie met Johnny, de gewelddadige incidenten, maar ook over hun huwelijk. “Hij zag er zo knap uit”, vertelde ze. “Zo gelukkig. Ik had het gevoel dat we de juiste beslissing namen. Als we getrouwd waren, zouden we stabiliteit en veiligheid hebben.”

Maar niets bleek minder waar. Toen ze een tijdje na hun huwelijk naar Australië afreisde, waar Depp verbleef voor opnames, ontspoorde de situatie al snel. De acteur wilde MDMA met haar nemen, vertelde ze. “Dat was het tegenovergestelde van wat ik wilde”, zei ze. Daarop begonnen de twee ruzie te maken. Er kwam geweld aan te pas. “Hij duwde me en ik schoof over de vloer”, vertelde ze. En ook: “Hij duwde me tegen de koelkast en nam me vast bij de keel.” Scheurde haar nachtjapon kapot, zodat ze naakt achterbleef. Slingerde verwijten naar haar hoofd. “Ik herinner me de scheldwoorden: hoer. Slet. Dikzak.” Depp was op dat moment recht uit de fles aan het drinken, zegt ze. “Hij kneep in mijn nek. Hij zei: ‘Iedereen heeft me voor je gewaarschuwd. Niemand vindt je leuk. Ik wou dat ik nooit met je getrouwd was.’”

“Ik zag hém niet meer”, huilde Heard. “Het was zwart. Nog nooit in mijn leven ben ik zo bang geweest. Ik kon niet meer ademen.” Helemaal moeilijk kreeg ze het toen ze herinneringen ophaalde aan wat er daarna gebeurde. “Het volgende wat ik me herinner is dat ik over de bar lag. Ik dacht dat hij me sloeg. Ik voelde zo’n druk. Ik dacht dat hij me sloeg op m’n schaambeen. Ik voelde zo’n druk. Ik herinner me dat ik probeerde niet te bewegen. Ik herinner me dat ik de kamer rondkeek en alle gebroken flessen zag. Ik herinner me dat ik niet wist of de fles die hij in me had gebroken was. Ik voelde geen pijn. Ik voelde niets.”

“Hij zei dat hij me zou vermoorden”, vervolgde ze. “Opnieuw en opnieuw.” Volgens Heard bloedde ze ook uit haar vagina. “Ik dacht niet aan de pijn. Mijn hart was gebroken. Uiteindelijk besefte ik dat ik verwond kon zijn omdat ik bloedde. Maar ik overtuigde me ervan dat de fles niet gebroken was omdat het anders veel erger zou zijn. Ik was nét met hem getrouwd.”

Depp hoorde het allemaal rustig aan en bleef onverstoord verder tekenen, zonder zijn ex-vrouw aan te kijken. Enkel toen ze vertelde dat hij na het incident in Australië zijn penis te voorschijn haalde en probeerde te urineren, moest hij zichtbaar lachen.

Heard had het ook over een incident dat na Australië plaatsvond, toen ze opnieuw contact had met Depp, ook uit vrees dat hij zichzelf iets zou aandoen. Op z'n iPad ontdekte ze dat haar man sms’jes had gestuurd naar een andere vrouw, met wie hij in het begin van hun relatie een knipperlichtrelatie had. Volgens Heard bleek uit de sms’jes dat hij na hun huwelijk nog seks had gehad met haar. “Ik confronteerde hem ermee. Het kon me op dat moment niet schelen of hij me zou vermoorden, wat heel waarschijnlijk was. Het was ongelofelijk pijnlijk.” Opnieuw mondde hun discussie uit in een gevecht, waarbij ook Whitney, de zus van Heard, bij betrokken raakte. “Whitney gooide zichzelf tussen ons in”, zegt Heard. “Ze probeerde hem te laten stoppen. Johnny haalde naar haar uit en ik zag mijn kleine zusje, met haar rug naar de trappen. Ik aarzelde niet en ik haalde naar hem uit. Voor het eerst sloeg ik hém, recht in z’n gezicht. Al die tijd had ik hem niet geslagen. Ik had naar hem uitgehaald terwijl ik me probeerde te verdedigen, dat wel. Maar ik had hem nooit geraakt. En Johnny lachte.”

Niet lang daarna raakten de twee opnieuw slaags. “Hij knielde met één been op mijn rug. Ik probeerde hem van me af te vechten. Hij sloeg me met een gesloten vuist. Opnieuw en opnieuw”, vertelde Heard. “Ik hoorde hem alleen nog zeggen dat hij me zou vermoorden. Hij klonk als een gewond dier. Het leek alsof hij bijna huilde, alsof hij pijn had. ‘Dit is hoe ik sterf. Hij gaat me vermoorden en hij gaat het niet eens beseffen’”, zegt ze. “Ik kon niet ademen. Ik kon niet schreeuwen. Ik stikte in het kussen.” De verwondingen die ze daarna zou hebben opgelopen, werden uitgebreid getoond in de rechtbank. Die moest ze trouwens ook verbergen voor een verschijning in ‘The James Corden Show’, klonk het.

Volledig scherm Een foto waarop de verwondingen die Heard zou hebben opgelopen, te zien zijn. © ANP / EPA

Ondanks alles vertrok Heard tijdens de kerstvakantie toch naar de Bahama’s met Depp en z'n kinderen. Normaal gezien zouden ook familieleden en vrienden naar het eiland afzakken. “Maar nadat ze mijn gezicht zagen, wilde niemand meer gaan. Ze wilden dat ik hem zou verlaten.” Maar toch ging ze. “Ik wilde niet in het geweld blijven, ik wilde bij de ‘goeie’ Johnny blijven, van wie ik hield. Ik was bang, maar ik ging.” Ook daar barstte de bom uiteindelijk, toen Depp een paar keer indommelde en daarbij wijn op haar morste. De derde keer vroeg z'n zoon, Jack, of hij kon helpen. “Ik antwoordde: ‘Bedankt Jack’, om een punt te maken tegen Johnny.” Daar kon de acteur echter niet mee lachen, vertelde Heard. “Hij hield m’n nek vast en zei dat hij me zou vermoorden als ik hem nog eens zou vernederen voor het oog van z’n kinderen.” Daarna zette het gevecht zich verder in de badkamer. “Hij duwde me tegen de muur, maar deze keer greep hij mijn vagina. Ik droeg een perzikkleurig bikinibroekje. Hij duwde zijn vingers in me, door het broekje heen. En hij vroeg me of ik nu nog zo stoer was. En hij leek te lachen.”

De rechtszaak gaat op maandag 16 mei verder.

De achtergrond Johnny Depp en Amber Heard leerden elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. In februari 2015 stapten ze in Los Angeles in het huwelijksbootje. Lang bleef hun relatie echter niet duren. In mei 2016 vroeg (en verkreeg) Heard een contactverbod voor haar ex. Hun scheiding werd in 2017 afgerond. In 2018 schreef Heard een opiniestuk in de Washington Post, waarin ze verklaarde dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het is niet de eerste keer dat Depp en Heard lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. In 2020 begon de rechtszaak die Depp had aangespannen tegen ‘The Sun’. De Britse tabloid had hem namelijk een “wifebeater” (een vrouwenmepper) genoemd. Depp viste echter achter het net: volgens de rechter was er geen sprake van smaad, omdat het geweld voldoende bewezen was.

