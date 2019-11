Emotionele Allerheiligen voor Leen Dendievel: “Ik verloor mijn mémé, een hele wereld lijkt verdwenen” TDS

01 november 2019

13u05

Bron: Facebook 0 Showbizz Het is Allerheiligen, de dag dat iedereen zijn overleden geliefden herdenkt. Voor gewezen ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel (35) is het vandaag een extra emotionele dag: in een openhartig bericht op Facebook laat ze weten dat ze moest afscheid nemen van haar grootmoeder. “Nu mijn mémé weg is, lijkt een hele wereld verdwenen.”

“Ik deel niet altijd alles van mijn privéleven, maar dit wíl ik delen”, schrijft Leen op Facebook. “Omdat zij het verdienen! Omdat mensen mogen weten wie ze zijn en uit welk warm nest ik kom. Vanbinnen ben ik heel verdrietig. Ik verloor mijn mémé deze week... Een ongelooflijke, fiere en grappige dame, waarvan ik hoop dat ik nog maar half zo straf ben als zij. Pépé verloor ik twee jaar terug. Mijn trouwe held! Maar nu mijn mémé weg is, lijkt een hele wereld verdwenen.” Leen is bijzonder fier dat ze een deel mocht uitmaken van haar grootmoeders leven. “Ik moet verder de wijde wereld in, waar ik mensen wil helpen, mensen wil doen lachen en mensen wil ontroeren. Zodat zij fier kunnen zijn op mij.”

Hoewel het verlies hard aankomt bij Leen, gaat het dagelijkse leven toch gewoon zijn gang. “Als het leven me tegengaat, wil ik me soms even wegstoppen; een snipperdag nemen, mensen even niet te woord staan, of niet in een programma gaan opdraven,... Alleen, je kan je rol niet zomaar afstaan, je hebt je woord gegeven, is een redactie al een hele dag in de weer het programma te maken op basis van jouw komst en kan je een zaal vol publiek met een gekocht ticket niet zomaar terug naar huis laten gaan.”

“De boel moet draaien”

“Je kan niet zeggen ‘laat me eens gerust’ als iemand lief een foto komt vragen. De boel moet draaien en beleefdheid draag ik hoog in het vaandel”, schrijft Leen verder. “Daarbij, de ‘Show must go on’. Ook toen ik de nacht dat mijn grootvader stierf rechtstreeks naar de set reed om een hele dag ‘verliefde en happy’ scenes te gaan draaien. Ook als ik morgen op de Boekenbeurs zal zijn, terwijl ik liever naar foto’s van mijn grootmoeder zou kijken... Maar ‘er moet gewerkt worden’, zou ze zelf gezegd hebben.” Dendievel wil haar volgers ook wat goede raad meegeven: “Koester ze, die meme en pepe’s, die oma en opa’s, hoe je hen ook noemt. Want ook al blijven ze lang, ze gaan altijd te vroeg weg.”