Emotioneel moment: Natalia bezoekt graf van overleden vader met haar dochtertje

25 april 2020

14u56

Bron: Instagram 0 Showbizz Een mooi en emotioneel moment voor Natalia (39): via de sociale media deelde de zangeres een korte video, waarin te zien is hoe ze samen met haar partner Frederik en dochtertje Bobbi-Loua, het graf van haar overleden vader bezoekt. Een mooi en emotioneel moment voor Natalia (39): via de sociale media deelde de zangeres een korte video, waarin te zien is hoe ze samen met haar partner Frederik en dochtertje Bobbi-Loua, die op 21 maart ter wereld kwam

“Dat is bompa, dag bompa. Ik kom jou eens goedendag zeggen”, aldus Natalia in het hartverwarmende filmpje, terwijl baby Bobbi-Loua verwonderd om zich heen kijkt. “Ben jij iets aan het zien?”, vraagt Natalia. “Waar zijn we nu? We zijn bij ‘den’ bompa, hé. Ja, schat, dat is bompa.” Ook het bijschrift is ontroerend: “Dag bompa! Ik ben Bobbi-Loua, jouw jongste kleinkind! Ik vind het heel spijtig dat ik nooit in het echt kan spelen met u, maar mama is zo vol van u dat ik u zo ook wel zal leren kennen 🥰 Dikke knuffels van mij!”

Onafscheidelijk

Natalia moest in 2010 afscheid nemen van haar vader Willy Druyts. De ex-atletiekkampioen stierf na een lange strijd aan de gevolgen van kanker en werd 80 jaar oud. Natalia en haar vader waren onafscheidelijk, zo liet ze meermaals optekenen tijdens interviews. Zo zei de zangeres dat ze haar sterke karakter aan hem te danken heeft. “Ik heb dat van thuis meegekregen, dat ik mij niks moet aantrekken van wat anderen over mij denken”, klonk het vorig jaar in deze krant. “Mijn papa had een heel sterke persoonlijkheid, mijn mama ook. Zij leerden mij om te staan voor wie ik ben, waardoor ik als een heel zelfzeker iemand ben opgegroeid.”

Bobbi-Loua kwam op 21 maart ter wereld, de eerste dag van de lente. Het meisje liet even op zich wachten, want Natalia was eigenlijk uitgerekend voor zaterdag 14 maart. Bobbi-Loua woog bij de geboorte 3,5 kilogram en mat 52 centimeter. De papa van de kersverse spruit is Natalia’s partner Frederik Binst. De twee zijn nu zo’n anderhalf jaar samen. In november 2018 maakte Natalia haar relatie (al dan niet ongewild) openbaar door de man tijdens haar Crystal Concert - ter gelegenheid van haar 15-jarige jubileum als artieste - op het podium te trekken. Hij werd vervolgens op een stoel gezet en getrakteerd op een privédansje. Op dat ene moment na schermt de zangeres haar relatie echter heel goed af; het is niet duidelijk waar ze elkaar leerden kennen en hoe lang ze precies samen zijn.

Bekijk hier het fragment:



