Emmy-winnares openhartig over angststoornis: "Ik vond mezelf klote" EDA

29 september 2018

12u12

Bron: Photo News, AP, Reuters, The Guardian 0 Showbizz Ze won recent de Emmy voor 'Beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie', maar zelfs een bekroonde actrice als Claire Foy -die in 'The Crown' tot voor kort de rol van koningin Elizabeth II op zich nam- is niet vrij van demonen. Ze kampte jarenlang met een angststoornis.

In een nieuw interview met 'The Guardian' dit weekend' onthult Foy (34) dat ze haar hele leven lang met angst worstelde en dat het alleen maar erger werd naarmate ze beroemd werd.

Tijdens het interview vertelt Foy aan de publicatie dat haar ernstige angst te maken had met 'veel gedachten over hoe klote ik ben'. Dit is ook bekend als het 'imposter syndrome' (ofte het 'indringer-syndroom'), een fenomeen dat ervoor zorgt dat mensen zich 'fraudeur' voelen, vooral met betrekking tot professionele en persoonlijke prestaties, waardoor ze het gevoel hebben dat ze hun succes niet echt verdienen.

Foy besprak dat gevoel toen ze auditie deed voor zowel 'The Crown' als haar eerdere rol van Anne Boleyn in de BBC-bewerking van Wolf Hall:

"Ik had de roman van Hilary Mantel gelezen, en ik dacht gewoon: 'Ik ben [Anne Boleyn] niet op geen enkele manier of vorm'. Anne was zo intelligent, zo aanlokkelijk, zo in staat om mysterieus te zijn en mensen door haar gefascineerd te laten zijn. Anne wist dat ze speciaal was. Ze sprak vijf talen. Ik zag het gewoon niet." Nochtans werd Foy geprezen om haar vertolking. The Guardian noemde haar optreden 'perfect complex'.

Van kinds af aan

Foy legt uit dat ze van jongs af aan te maken heeft gehad met haar angst, als gevolg van het feit dat haar ouders gescheiden waren toen ze 8 was. Ze zou geprobeerd hebben iedereen gelukkig te maken. "Wees nooit boos, wees heel lief en braaf. Ik wilde mensen niet van streek brengen", zegt ze tegen het tijdschrift.

Claire omschrijft haar angst ook als 'onlogisch'. "Als je angst hebt, heb je angst voor - ik weet het niet - de weg oversteken. Het ding is dat het niets te maken heeft met iets dat logisch lijkt, het gaat puur om dat gevoel in het diepste van je maag en het gevoel dat je iets niet kunt omdat je 'dit' of 'dat' bent. Het is mijn geest die op duizend tellen per seconde werkt en wegrent met een gedachte."

Iedereen heeft shit

Foy leerde haar angst meer onder controle te houden na het zien van een therapeut en vertelt hoe ze tegenwoordig met haar stoornis omgaat: "Al je shit - en iedereen heeft shit - gaat niet weg. Het is er nog steeds. Maar ik denk dat ik het niet zo veel meer geloof. Ik dacht altijd dat dit mijn lot in het leven was , om angstig te zijn ... Maar nu kan ik er mezelf meer van distantiëren."

De actrice ging verder door te stellen dat haar angst haar niet meer bepaalt en dat ze er gewoon mee moet omgaan: "Ik weet dat het gewoon iets is dat ik heb - en dat ik voor mezelf kan zorgen."

Te jong voor de kroon

'The Crown' is een Britse historische dramaserie van scenarioschrijver Peter Morgan. De reeks vertelt een biografisch verhaal over de regeerperiode van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Voor het derde seizoen droeg Foy inmiddels haar kroon over aan Olivia Colman nadat Claire 'te jong was geworden' voor het volgende stadium van de show.