Emmy-presentator Jimmy Kimmel bereidt zich voor op ‘prachtige ramp’: “Als de WiFi uitvalt, is het gedaan” MVO

20 september 2020

16u04

Bron: Hollywood Reporter 2 Showbizz Jimmy Kimmel (52) presenteert vanavond de 72ste editie van de Emmy Awards. Vanwege de coronacrisis gebeurt dat wel een beetje anders dan we gewend zijn: volledig digitaal. Kimmel heeft dus de moeilijke taak om van een vreemd streamingevent een ‘must see’ te maken. Waarom heeft hij zich in hemelsnaam als vrijwilliger aangeboden? “Ik werd al gevraagd láng voor de crisis, dus ik dacht dat het leuk zou zijn om te doen... Ik had het mis.”

“Ach, héél veel spijt heb ik niet”, aldus Kimmel. “Dit wordt waarschijnlijk één van de dingen waar ze op terugblikken in de onvermijdelijke CNN-documentaire over 2020. Het wordt een prachtige ramp. Een beautiful disaster.”

Waar hij vooral bang voor is, is een technisch defect. “We zijn enorm afhankelijk van WiFi, meer dan eender welke show die ooit werd uitgezonden. Als er iets misgaat, is er geen plan B. Ik ga moeten terugvallen op alle skills die ik in mijn leven al heb opgedaan: ik ken welgeteld één goocheltruc, ik kan een beetje jongleren, en in het ergste geval kan ik karikaturen tekenen van de crew”, lacht hij. “Dus laten we hopen dat er een sterke internetverbinding is. Maar om eerlijk te zijn: als het ergste gebeurt en alles uitvalt, zal ik daar wel smakelijk om moeten lachen.”

Of het dan niet fijn was om mee aan de wieg van een nieuw concept te staan? “Leuk zou ik dat niet noemen. Ik vind niets leuk als er een Zoom-meeting aan te pas komt!” (lacht) “Het was vooral de onzekerheid. Drie maanden gelden wisten we zelfs niet waar we de show gingen opnemen en of er publiek zou zijn.”

Er zullen gelukkig ook positieve aspecten aan de show verbonden zijn. “We zullen alle celebs in hun eigen huis zien. Dat is altijd leuk. En we hebben alvast wat grappige sketches klaarstaan. Voor mij is deze show een succes als mensen hem achteraf niet ‘saai’ noemen, en ik heb mijn uiterste best gedaan om dat te voorkomen.”