Emma Watson en Chord Overstreet weer samen Redactie

23 juni 2018

10u02

Bron: BuzzE 0 Showbizz Nog geen maand na hun breuk zijn Emma Watson en Chord Overstreet weer samen gezien. Us Weekly spotte de 28-jarige Harry Potter-ster en de 29-jarige Glee-acteur zoenend in de straten van Los Angeles.

Het stel ging in mei uit elkaar nadat ze vier maanden samen waren geweest. Emma en Chord houden hun relatie erg privé. In maart werden ze voor het eerst hand in hand gezien bij een feestje van Vanity Fair, terwijl ze toen al twee maanden een relatie hadden.

Watson maakte in november na twee jaar een einde aan haar relatie met William Knight. Overstreet zou ondertussen hebben gedatet met Rumer Willis, Emma Roberts en Ashley Benson.