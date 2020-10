Emma Verlinden speelt dochter van Tom Waes in ‘Undercover’: “Hij nam mij meteen onder z'n vleugels” Christophe D'Huysser

02 oktober 2020

09u00

Bron: Story 0 Showbizz In het tweede seizoen van ‘Undercover’ is een prominentere rol weggelegd voor Polly, de dochter van Bob, het personage van Tom Waes. Dat personage wordt vertolkt door Emma Verlinden (20), die ook met haar eigen broer Warre (16) op de set stond. “Een leven als undercoveragente zou niets voor mij zijn. Daar heb ik te veel schrik voor”, vertelt de actrice in Story.

Herken je veel van jezelf in je ‘Undercover’-personage Polly?

Ze neemt net als ik geen blad voor de mond, al probeer ik mijn mening wel iets vriendelijker te verwoorden. We zijn ook allebei nieuwsgierig en willen altijd van alles op de hoogte zijn. Het grootste verschil is haar rebelse persoonlijkheid. Ik probeer in de mate van het mogelijke toch de regels te volgen.

Hoe is het om met Tom Waes op een set te staan?

Tom is een heel joviale, warme man met wie je goed kunt lachen. Hij nam zowel mij als mijn broer Warre (die Polly’s broer David speelt, red.) meteen onder zijn vleugels en stelde ons op ons gemak. Maar ik bewonder Tom vooral om zijn durf en lef. Hij gaat geen enkele uitdaging uit de weg.

Je acteert inderdaad ook met je broer in ‘Undercover’. Hoe is jullie band?

We komen heel goed overeen! Ik kan met veel zaken bij hem terecht en ik denk dat dat in de andere richting ook geldt. Samen op de set staan is dan ook enorm fijn. Ik geniet er echt van om leuke opnamedagen met hem te kunnen delen.

Welke ambities koester je?

Ik zou heel graag van acteren mijn beroep maken. Voorlopig studeer ik nog taal- en letterkunde, ik doe Grieks en Latijn, maar fulltime spelen is en blijft mijn grote droom. Het allerliefst zou ik het setleven dan combineren met het spelen van cabaretvoorstellingen met mijn broer. Dat doen we trouwens al een tijdje, onder de naam Warremma.

Ik tob te veel, denk ik, zowel over kleine alledaagse dingen als over grotere problemen. Emma Verlinden

Zou een leven als undercoveragente iets voor jou zijn?

Ik vrees van niet. Die job bestaat dan wel voor een groot deel uit acteren, ik denk dat ik toch veel te bang zou zijn. Ik ben niet de grootste durver en ik denk dat zo’n crimineel als Ferry me veel te snel door zou hebben.

Wat is je slechtste karaktertrekje?

Ik tob te veel, denk ik, zowel over kleine alledaagse dingen als over grotere problemen. Op zich is dat niet altijd een slechte eigenschap, maar ik kan mezelf daar soms in verliezen, en me dingen heel persoonlijk aantrekken.

Wat is jouw favoriete zoete zonde?

M&M’s met nootjes, net als die van mijn oma. Wanneer ik vroeger bij haar langs ging, aten we soms een hele zak op terwijl we naar de voorstellingen van Toon Hermans keken. Die zak bleef maar slinken, tot onze handen ineens de bodem raakten. Dat was nooit de bedoeling, maar het gebeurde wel (lacht).

Wat maakt jou bang?

Het is een cliché, maar ik ben echt als de dood voor spinnen. Ik krijg er gewoon rillingen van als ik er nog maar aan denk. Ik weet dat ze ongevaarlijk zijn en toch krijg ik die angst niet uit mijn hoofd gezet. Ook voor hoogtes heb ik het niet zo. Je zal me dus nooit voor mijn plezier uit een vliegtuig zien springen...

