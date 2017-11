Emma Stone betrapt met nieuw lief Redactie

Een paar weken geleden werd onthuld dat 'La La Land'-actrice Emma Stone een relatie was begonnen met schrijver Dave McCary. Het koppel wou dat nieuws tot nu toe niet bevestigen. Maar dat doen ze nu toch min of meer. Want Emma en Dave werden samen betrapt door een fotograaf tijdens een date in New York. Voordien was Emma samen met ex-'Spiderman'-acteur Andrew Garfield.