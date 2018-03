Emma en Judith al zeker niet: maar wie is dan wel de mysterieuze vandaal in ‘Thuis’? hl

02 maart 2018

20u40

Bron: hl 4 Showbizz In ‘Thuis’ loopt er al weken een vandaal rond, die Tom het leven zuur maakt en toch uit de handen van de politie blijft. Wie is het? Emma in elk geval niet, want in de aflevering van vrijdagavond betrapte zij de pestkop op heterdaad. Wordt maandagavond het mysterie opgelost?

Krassen en verf op zijn wagen, lek gestoken banden, graffiti op zijn deur, een kapot slot, vuilnis op zijn stoep. De lijst van vandalenstreken met advocaat Tom als slachtoffer begon wel erg lang te worden. En niemand wist wie de dader was. Op social media werd er door de soapfans al weken naarstig gezocht naar zijn of haar identiteit, maar het aantal verdachten groeide alleen maar. Op de officiële startpagina van ‘Thuis’ reageerden meer dan 1.300 kijkers met hun eigen theorie en verdachte.

Eerst stond Judith bovenaan dat lijstje. Toms ex is niet blij met de vechtscheiding en had dus redenen genoeg om Tom een loer te draaien. Maar zij viel ondertussen al als mogelijke dader af, omdat ze in Frankrijk zat, toen Toms wagen met verf werd overgoten. Sindsdien is Emma de nummer 1 bij de speurders onder de kijkers. Haar naam werd tot vrijdagavond het vaakst genoemd.

“De enige die ik tot zo'n laag niveau zie zakken én reden heeft om op Tom boos te zijn, is Emma. Want zo moeder, zo dochter”, schreef iemand.

Maar aangezien Emma de vandaal op heterdaad betrapt heeft, is zij het ook niet. Is het dan misschien dokter Ann? Toen Sam het haar eerder deze week vlakaf vroeg, antwoordde zij ontwijkend. En dus verdacht. “Ik vermoed dat Ann hier achter zit. Heb je haar gezicht gezien”, concludeerde een fan.

“Nee, ik denk eerder aan Tilly, want die zal wel zwanger zijn. Van Tom”, is ook een theorie.

“Waren die potten verf niet de kleuren van de voetbalploeg? Dan is het Arne”, staat er eveneens.

“Wie weet, is het wel Marianne om Tom nog kwader te maken op Judith”, suggereert een ander.

En ook: “Ik vind die Joren maar een rare!”

“Nee, het is Stan! Die heeft eindelijk door hoe Tom zijn mama heeft pijn gedaan!”

Tot vrijdagavond hadden de kijkers de pestkop duidelijk nog niet ontmaskerd. Sinds die laatste aflevering kunnen er nog een paar namen van de lijst geschrapt worden. Want Emma kende de vandaal blijkbaar goed. Erg goed.

“Ik ben benieuwd naar wie het is, maar vermoed dat het iemand zal zijn, van wie we het totaal niet verwachten”, is de slotsom van iemand.

Speurzin

Bij ‘Thuis’ schrikt men niet echt van de enorme speurzin van de kijkers. “Zoveel reacties doen ons altijd plezier”, zegt Hans Roggen, producer van ‘Thuis’. “Dat betekent dat we bij de kijker een snaar raken en dat is toch de bedoeling als we een verhaal vertellen. Er zaten niet veel hints in het verhaal om de dader te kunnen ontmaskeren. Iedereen mag dus zijn eigen theorie hebben. Ik denk dat Tom de enige is, die het zeker lijkt te weten. Maar hij heeft nog geen bewijzen.”