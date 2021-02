Emma Bale herstelde na vier jaar radiostilte contact met vader: “Ik besef dat ik papa pijn heb gedaan. Dus slikte ik m’n trots in”

ShowbizzWie dacht dat Emma Bale (21) er als bedeesde decorvulling bij zou zitten in ‘Liefde Voor Muziek’ omdat ze de jongste van de bende is, had het goed fout. Ze staat haar mannetje en ontroert met haar breekbare stem. Tijd dus om haar wat beter te leren kennen in dit gesprek over de turbulente relatie met haar vader, pech in de liefde, financiële zorgen en haar carrière. “Muzikaal ben ik een tijdje het spoor bijster geweest.”