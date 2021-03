Emma Bale en Geike Arnaert zijn hartsvriendinnen sinds ‘Liefde Voor Muziek’: "Overeind blijven in een mannenwereld, wij wéten wat dat is"

Showbizz Finale ‘Miss België’ te zien in drive-in bioscoop van Plopsaland De Panne

19 maart Al enkele jaren vindt de Miss België verkiezing plaats in het theater van Plopsaland in De Panne. Aangezien dit jaar het theater niet open door de coronapandemie voor het grote publiek, heeft de organisatie een nieuw plan bedacht. De finale op 31 maart zal te zien zijn in de Kinepolis drive-in bioscoop op de parking van Plopsaland De Panne.