Eminem ondervraagd door Secret Service wegens anti-Trumpnummer Redactie

25 oktober 2019

De Amerikaanse rapper Eminem is begin 2018 door de Secret Service ondervraagd wegens vermeende bedreigingen aan het adres van president Donald Trump en zijn dochter Ivanka. Dat blijkt uit overheidsdocumenten die het internetportaal Buzzfeed kon inkijken. De Secret Service staat in voor de bescherming van de VS-president en zijn familie.

In het nummer “Framed” uit 2017 fantaseert Eminem erover om Ivanka Trump te ontvoeren en in een vijver te dumpen. In andere liedjes valt hij Donald Trump aan.

Medewerkers van de Secret Service nodigden Eminem uit nadat een medewerker van de entertainmentwebsite TMZ de autoriteiten op de bewuste songtekst had gewezen. De “bezorgde burger” had gevraagd of de dienst een onderzoek kon starten. Na ondervraging van de rapper zette de Secret Service geen verdere stappen meer.

Eminem, die eigenlijk Marshall Mathers heet, kaartte een ontmoeting met veiligheidsmedewerkers later aan in het nummer “The Ringer”.