Eminem is tien jaar nuchter EVDB

22 april 2018

18u10 0 Showbizz Eminem is tien jaar nuchter, dat deelde hij zelf via Instagram. De rapper ging tien jaar geleden in behandeling in een afkickkliniek en sloot zich aan bij de AA.

Marshall Mathers, die we allemaal kennen onder zijn artiestennaam Eminem, deelt via Instagram dat hij tien jaar nuchter is. De artiest kampte gedurende lange tijd met verschillende verslavingen. In 2007 stierf hij bijna aan een onopzettelijke overdosis. In 2008 liet hij zich opnemen in een afkickkliniek.

Op Instagram deelt hij een muntje met daarop het Romeinse cijfer voor tien, namelijk X. Dat krijg je van de AA als je tien jaar nuchter bent. Het ziet er dus naar uit dat Eminem de goede weg gevonden heeft. Naar eigen zeggen verving hij zijn drugsverslaving door een fitnessverslaving.

Celebrated my 10 years yesterday. Een foto die is geplaatst door null (@eminem) op 22 apr 2018 om 02:09 CEST