Eminem haalt opnieuw uit naar Trump: "Een drol was beter geweest als president" EDA

27 januari 2018

16u43

Bron: Billboard 1 Showbizz Rapper Eminem liet zich eerder al negatief uit over de Amerikaanse president Donald Trump en daarvan heeft de Amerikaan allerminst spijt. In een interview met Billboard doet Slim Shady er zelfs een 'niet zo welriekend' schepje bovenop: "Een drol was nog een betere president geweest dan Trump", klinkt het.

Nee, Eminem is geen fan van Donald Trump. In een interview met Billboard vertelt de rapper hoe hij de verkiezing van Trump vol ongeloof en afschuw bekeek.

"Ik keek naar tv vol 'f*cking' ongeloof. Ik was in mijn kelder, heen en weer aan het telefoneren met vrienden toen ik zei: 'Hij gaat winnen. Hij gaat gewoon winnen.'"

"Ik kon het al opmaken van de rally's die hij hield toen hij zich kandidaat stelde. Afgaand op de impact die hij had, zijn aanhang was gewoon fanatiek. Er valt iets te zeggen over de persoon die echt dacht dat hij iets voor hem of haar zou kunnen betekenen. Uiteindelijk heeft hij gewoon iedereen gedupeerd."

Een drol... Of Hillary

"Ik weet dat Hillary haar tekortkomingen had, maar weet je wat? Alles was beter geweest dan Trump. Een verdomse drol was zelfs beter geweest als president."

De rapper vindt het niet erg dat zijn sterke mening hem fans kost. "Al zou de helft van mijn fans afhaken, dan is dat maar zo. Ik sta voor wat goed en rechtvaardig is. Ik weet dat ik aan de juiste kant sta met deze mening."

In oktober zette Eminem een freestyle online waarin hij felle kritiek uitte op de Republikeinse leider. De video werd in geen tijd tientallen miljoenen keren bekeken.