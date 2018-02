Emily Ratajkowski trouwt in broekpak van Zara EDA

24 februari 2018

16u46 0 Showbizz In een mosterdgeel kostuum van Zara is supermodel Emily Ratajkowski dit weekend stiekem in het huwelijksbootje gestapt. De 26-jarige Amerikaanse verraste haar volgers op Instagram met de aankondiging dat zij en haar kersverse vriend acteur Sebastian Bear-McClard elkaar het ja-woord hebben gegeven. De korte ceremonie vond plaats in het stadhuis van New York.

"Ik ben vandaag getrouwd", schreef de 26-jarige Emily in een serie foto's op haar Instagram Stories. Later voegde ze ook een foto toe aan haar tijdlijn waarop ze knuffelend te zien is met Bear-McClard.

💍ny💍 Een foto die is geplaatst door null (@emrata) op 23 feb 2018 om 22:32 CET

Het huwelijk komt als een verrassing voor haar fans. Niet enkel omdat Ratajkowski geen enkele hint had gegeven van een huwelijk, maar vooral omdat ze tot voor kort nog samen was met een andere man.

Pas vorige maand raakte bekend dat Emily niet langer samenwoont met haar vriend Jeff Magid. De twee werden voor het laatst samen gespot in november.

Emily en haar nieuwe beau werden voor het eerst samen gezien tijdens een basketbalwedstrijd in december, gevolgd door kusfoto's op Valentijn. Nu, amper twee weken later, is het koppel dus in de echt verbonden.

Bear-McClard is een acteur en een producent. Hij werkte onder meer mee aan de film 'Good Time' met Robert Pattinson.

Emily werd bekend als topless model in de videoclip van het nummer 'Blurred Lines' van Robin Thicke. Later ging ze ook acteren en was ze te zien in de film 'Gone Girl' naast Ben Affleck.

Een kostuum van 200 dollar

Ratajkowski verscheen overigens in het stadhuis in een broekpak van Zara. Het mosterdgele kostuum ter waarde van 200 euro kan ofwel een fashion statement zijn geweest ofwel aantonen dat het huwelijk 'op een rappeke' werd voltrokken.

At the function Een foto die is geplaatst door null (@sebobear) op 24 feb 2018 om 21:35 CET