“Emily Ratajkowski smeekt Olivia Wilde om vergiffenis na kus met Harry Styles”

CelebritiesDe hartstochtelijke kus in Tokio tussen Harry Styles (29) en Emily Ratajkowski (31) rolt nog steeds erg vlot over de tongen. De intieme virale video kwam voor veel fans als een schok, maar vermoedelijk ook voor de ex van de Britse zanger, Olivia Wilde (39). En daar wringt het schoentje... Een bron laat aan ‘Page Six’ weten dat het topmodel “om vergiffenis smeekt bij Wilde”. De twee zijn dan ook naar verluidt erg goed bevriend. In juni woonden ze samen nog een van zijn ‘Love On Tour’-concerten bij in Parijs en ook op de Vanity Fair Oscar Party vertoefden ze in elkaars gezelschap.