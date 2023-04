Emily Ratajkowski reageert op virale kusvideo met Harry Styles: “Inbreuk op mijn privacy valt me erg zwaar”

CelebritiesEind maart ging een video viraal van een hartstochtelijke kus in Tokio tussen Harry Styles (29) en Emily Ratajkowski (31). Het topmodel vertelt in een interview met de Spaanse Vogue dat ze de wereldwijde belangstelling helemaal niet had zien aankomen. “Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren. De interesse is vreemd.”

Harry en Emily werden eind maart gespot tijdens een romantische date in de Japanse hoofdstad, waar de Britse zanger halt hield met zijn ‘Love On Tour’-tournee. Het ging er gezellig aan toe. Ze hadden enkel oog voor elkaar, letterlijk, want zelfs de paparazzi kon hen bitter weinig schelen. De twee deelden tot slot een innige hartstochtelijke kus in het midden van de straat, waarvan de beelden al snel viraal gingen.

Dé kus tussen Harry Styles en Emily Ratajkowski rolt nog steeds erg vlot over de tongen. En daar wringt volgens het topmodel net het schoentje. “Het is heel bizar om bepaalde ‘ervaringen’ te hebben, de hele wereld erover te laten weten en er commentaar op te geven”, steekt ze van wal aan de Spaanse ‘Vogue’. “De interesse die er is in dat ‘specifieke gebied’, is vreemd. Niet dat het me verbaast, maar het is maar een klein stukje van mijn leven. Het grootste deel van mijn leven is gericht op mijn zoon en mijn werk.” Ze vervolgt: “Maar ik denk dat deze kwesties niet dezelfde flitsende krantenkoppen opleveren. De inbreuk op de privacy valt me erg zwaar.”

Dat de beelden viraal zouden gaan en het zoveel stof liet opwaaien, had Ratajkowski niet zien aankomen. “Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren. Ik denk dat er over het algemeen een reden is waarom bepaalde beroemdheden in Los Angeles wonen, beveiliging inhuren en niet naar openbare restaurants gaan. Dus het idee om mijn ‘vrijheid’ op te geven, mijn privacy, is iets waar ik niet over heb nagedacht.” Ze gaat verder: “Ik ben gewoon een persoon die van een driejarige relatie, naar een vierjarige relatie is gegaan. Dit is dus de eerste keer in lange tijd dat ik in een ‘datingfase’ zit.” Het huwelijk van Ratajowkski en Sebastian Bear-McClard liep in juli 2022 op de klippen. Ze hebben samen een zoontje, Sylvester (2).

