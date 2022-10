Emily Ratajkowski niet te spreken over nieuwe 'Blonde’-film: “Vrouwelijke pijn wordt te veel geseksualiseerd”

“We seksualiseren vrouwelijke pijn op heel veel verschillende manieren, maar ik wil dat daar verandering in komt", vertelt Ratajkowski. Het model vergelijkt de behandeling van Marilyn Monroe in de media met vrouwen uit de moderne tijd. “Kijk naar Amy Winehouse. Kijk naar Britney Spears. Kijk naar de manier waarop we geobsedeerd zijn door de dood van prinses Diana." Ze verwijst ook naar “de manier waarop we geobsedeerd zijn” door seriemoordenaars en shows waarin vrouwen worden vermoord. En dat vindt het model niet kunnen. “Weet je wat moeilijk te seksualiseren is? Woede”, gaat ze verder. “Ik denk dat we allemaal wat meer boos moeten worden. Ik heb het zo gehad met het seksualiseren van vrouwelijke pijn.”

Adrien Brody vertelde eerder aan ‘The Hollywood Reporter' dat de film “een traumatische ervaring zou moeten zijn”. De acteur merkte op dat ‘Blonde’ en de gelijknamige roman uit 2000 waarop de film is gebaseerd “beide harde thema’s zoals uitbuiting en trauma aankaarten." Iets waar regisseur Andrew Dominik volledig mee akkoord gaat. “Ik wil de kijkers net een beetje traumatiseren, ik wil dat ze voelen wat Marilyn gevoeld moet hebben", legde hij uit. Hoofdrolspeelster Ana de Armas is dan ook trots op het eindresultaat. Ze vindt ‘Blonde’ “gedurfd, compromisloos en feministisch”. Over de expliciete scènes legde ze uit: “Het is belangrijk om alle momenten te tonen die tot Marilyns einde hebben geleid. We moeten die durven te benoemen. Als acteurs wisten we allemaal dat we naar een akelige plek zouden afdalen.”