Emily Ratajkowski (26) stiekem getrouwd in New York EDA

24 februari 2018

16u46 0 Showbizz Supermodel Emily Ratajkowski is in het geniep in het huwelijksbootje gestapt. De 26-jarige Amerikaanse verraste haar volgers op Instagram met de aankondiging dat zij en haar vriend acteur Sebastian Bear-McClard elkaar het ja-woord hebben gegeven. De korte ceremonie vond plaats in het stadhuis van New York.

"Ik ben vandaag getrouwd", schreef Emily in een serie foto's op Instagram Stories. Later voegde ze ook een foto toe aan haar tijdlijn waarop ze knuffelend te zien is met Bear-McClard.

Emily werd bekend als topless model in de videoclip van het nummer 'Blurred Lines' van Robin Thicke. Later ging ze ook acteren en was ze te zien in de film 'Gone Girl' naast Ben Affleck.