Emilia Clarke weigert te kijken naar ‘House of the Dragon’: “Het is té raar”

CelebritiesDe spin-off ‘ House of the Dragon ’ is een schot in de roos. Na amper één aflevering kreeg de prequel al groen licht voor een tweede seizoen én begin januari ging deze nog aan de haal met een Golden Globe voor ‘beste dramaserie’. Iedereen lijkt wel fan van de reeks over de Targaryens... behalve Daenerys Targaryen, oftewel Emilia Clarke (36), zélf. Aan ‘Variety’ biecht ze op dat ze de reeks bewust heeft vermeden.

Acht jaar lang kroop Emilia Clarke (36) in de huid van Daenerys Targaryen, oftewel Khaleesi, in ‘Game of Thrones’. In de prequel ‘House of the Dragon’ staat ‘haar’ familie, de Targaryens, centraal. Hoewel de fans zouden verwachten dat de Britse actrice dan net zéker naar de serie zou kijken, blijkt het tegendeel waar.

Aan ‘Variety’ bekent Emilia dat ze zich er niet toe kan brengen om de nieuwe HBO-serie te kijken. “Het is te raar. Ik ben zo blij dat het gebeurt en ben in de wolken door alle prijzen die de reeks wint en iedereen die aan de reeks meewerkt”, steekt ze van wal. “Ik hou van Miguel (showrunner Sapochnik nvdr.). “Hij is geweldig en briljant. Maar ik kan het gewoon niet.” Ze vervolgt: “Het is zo vreemd. Het is alsof iemand vraagt: ‘Wil je naar die schoolreünie gaan, die nièt jouw jaar is’? Dat is een beetje hoe het voelt. Ik vermijd het.”

