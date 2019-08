Elvis Presley wordt superheld in nieuwe Netflix-reeks: “Hij droomde als kleine jongen al dat hij misdaad kon bestrijden” KD

17 augustus 2019

07u56

Bron: ANP 0 Showbizz Netflix kondigt vrijdag, precies 42 jaar na het overlijden van Elvis Presley, een animatieserie aan over de zanger. Het is volgens Variety een serie waarin Elvis naast zijn bestaan als zanger ook nog als spion de wereld redt.

"Elvis droomde als kleine jongen altijd dat hij als superheld misdaad kon bestrijden. In ‘Agent King’ laten we hem dat doen", zegt Priscilla Presley, de ex-vrouw van de zanger. Zij bedacht de reeks samen met John Eddie. "Wij werken met Netflix en Sony Animation met ontzettend veel enthousiasme aan dit project en kunnen niet wachten om de wereld Elvis te tonen zoals niemand ooit heeft gezien." Wanneer ‘Agent King’ wordt gelanceerd is nog niet duidelijk. Elvis stierf op 16 augustus 1977 op 42-jarige leeftijd.