Elton John wil de rest van z'n leven aan zijn kinderen wijden: “Ik heb genoeg applaus gehad”

CelebritiesElton John (74) heeft een uitgebreid interview gegeven aan The Guardian. Daarin vertelt hij onder meer over hoe z'n opvoeding zijn leven beïnvloed heeft en hoe hij z'n kinderen opvoedt. Elton blikt ook vooruit op z’n allerlaatste tournee, die in 2022 van start gaat. “Ik wil dit niet meer doen."

In het interview met The Guardian blikt Elton John terug op z'n destructieve kant, die gevoed werd door alcohol en drugs. Zo vertelde hij in z'n memoires bijvoorbeeld hoe hij een vriendje uit Australië liet overkomen, enkel en alleen om hem niet lang daarna weer naar huis te sturen omdat hij hem beu was, en hoe hij tijdens een concert van de Rolling Stones veel langer dan gevraagd op het podium bleef. “Het is niet zo dat ik onvriendelijk was tegen mensen", protesteert Elton. “Maar ik ben daar niet trots op nee, ik krijg er de rillingen van. Mijn gedrag was zo grillig en onvoorspelbaar. En dat zit nog steeds in me, dat ik elk moment kan ontploffen. Ik probeer daar al heel lang aan te werken en heb een geweldige echtgenoot die weet hoe hij daarmee moet omgaan. Ik denk dat het typisch is voor artiesten: die kunnen bij momenten zo zelfdestructief zijn, zonder reden. Ik kan een dag hebben waarin ik denk dat mijn hele leven zo goed loopt, om dan de volgende dag wakker te worden en het gevoel te hebben dat de hele wereld tegen mij is. Waarom weet ik niet."

Zelfhaat

Al geeft hij later wel een mogelijke verklaring: z'n moeilijke jeugd waarin zowel z'n vader als z'n moeder hem hardhandig aanpakten. “De zelfhaat, het geen zelfvertrouwen hebben ... Dat stamt allemaal uit mijn kindertijd”, geeft Elton toe. “Zo was het gewoon in de jaren vijftig: je werd in het gezicht geslagen. ‘Dat is goed voor je.' Voor mij was het niét goed. Het zorgde ervoor dat ik op eieren ging lopen. Heel mijn leven lang, tot ik nuchter werd, was ik bang om met iemand te praten. Toen ik in behandeling was, vroegen ze me hoe ik me voelde. Ik antwoordde: ‘Ik weet het niet, ik voel niets.’ Maar toen ontdooide ik en ontdekte ik dat ik wél gevoelens had", zegt de zanger. “Maar ik denk dat zoiets je je hele leven lang bijblijft."

Volledig scherm Elton John en z'n echtgenoot David Furnish. © Photo News

Al heeft Elton er wel lessen uit getrokken. Over de manier waarop hij en echtgenoot David hun zoons, Zachary en Elijah, opvoeden bijvoorbeeld. “We slaan hen nooit en verliezen nooit ons geduld”, zegt hij. “Wanneer ze stout zijn, verliezen ze hun zakgeld of hun elektronische dingen voor een week. Maar ze worden niet fysiek of mentaal gestraft. We praatten het uit met hen. En het zijn erg gelukkige kinderen. Ik was altijd bang van mijn ouders en ik wilde niet dat mijn kinderen ooit bang voor mij zouden zijn. Ze moeten zich elke seconde van de dag omarmd en geliefd voelen. Ze gaan niet geslagen worden en de rest van hun leven die littekens met zich meedragen."

Op de juiste manier eindigen

“Ik dacht dat het te laat was voor kinderen, maar eigenlijk kwamen ze op het perfecte moment in m’n leven en dat heeft me zoveel geleerd", vervolgt hij. “God, ik hou zoveel van mijn kinderen. Ik heb nu een doel in het leven." En binnenkort wil Elton zich helemaal aan dat doel wijden, al moet hij eerst nog z'n afscheidstournee, ‘Farewell Yellow Brick Road' afwerken. “Ik wil het op de juiste manier beëindigen”, zegt hij. “Maar ik wil het ook beëindigen omdat ik het niet meer wil doen. Ik doe dit al sinds ik 17 was. Ik heb genoeg applaus gekregen. Wanneer de tournee eindigt, ben ik 76. Wie weet hoeveel tijd ik nog heb? Ik wil die tijd doorbrengen met de kinderen en met David."

