Elton John trad ooit op met een luier: “De mensen moesten eens weten” DBJ

01 december 2019

17u32 0 Showbizz Elton John (72) is momenteel met zijn afscheidstour bezig en dat doet hem terugkijken op de meest frappante passages uit zijn carrière. Met eentje in het bijzonder: die keer dat hij optrad met een luier in Las Vegas.

“Ze moesten eens weten dat ik mezelf op dat moment aan het onderpissen was”, vertelt Elton John aan presentator Graham Norton in een interview voor BBC. De muzieklegende trad toen op, twee weken nadat hij onder het mes was gegaan voor zijn prostaat. John had daardoor een tijdlang geen controle over zijn blaas.

De zanger, die eerder deze week nog zijn optreden in Orlando afgelaste wegens een oorinfectie, gaf in datzelfde interview ook toe dat hij het moeilijk heeft met zijn kaalheid. “Ik vind het verschrikkelijk om kaal te zijn. Ik lijk dan op Shrek”, aldus Sir Elton.