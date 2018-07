Els Tibau kruipt uit een diep dal: “Ik heb drie jaar gerouwd, maar therapie helpt me er weer bovenop” SD

17 juli 2018

20u45

Het is alweer een hele poos geleden dat we nog iets hoorden van Els Tibau (44). De Vlaamse schone verdween een tijdje van het toneel, en daar had ze een goede reden voor. "Ik heb bijna drie jaar gerouwd om een overlijden", zegt ze. "Maar therapie en werk helpen me er weer bovenop."

“Het gaat goed met mij. Heel goed zelfs. Nu toch inmiddels”, vertelt Els aan Het Nieuwsblad. Die 'inmiddels' doet vermoeden dat het een tijdje minder goed ging met de voormalige Miss Belgian Beauty. “Ik heb een rouwproces doorgemaakt”, bekent ze. “Ik heb mensen uit mijn zeer nabije omgeving verloren. Dat verlies heeft ontzettend veel pijn gedaan. Maar het heeft me evenveel geleerd. Over mezelf. Over mijn ouders, mijn grootouders. Over hoe belangrijk die kennis is voor je begrip van het leven en voor je persoonlijke ontwikkeling.”

Tibeau schakelde de hulp in van een therapeute, die haar naar eigen zeggen opnieuw op de been hielp. Ook volgde ze een cursus ‘Systemisch en energetisch werk’. Dat is een therapie die uitgaat van de idee dat de mens deel is van een groter geheel en dat je plaats in dat geheel je gedrag bepaalt. “Die inzichten hebben me dichter bij mijn ziel gebracht”, zegt ze. "Hoe dieper verdriet zich in je leven boorde, hoe meer vreugde je kan vatten.”

Els Tibau werd in 1997, als jonge twintiger, Miss Belgian Beauty. Als nieuwbakken BV verscheen ze in talrijke bladen en zat ze ook een aantal keer in het vrouwenpanel van 'Het Swingpaleis'. In 1997 was ze voor de eerste maal te zien als omroepster bij VTM. Later stapte ze over naar VIJFtv. Tussendoor bleef ze modeshows lopen. En de modewereld is nog steeds een grote passie. Tibau verdeelt namelijk in België het Duitse modemerk Margittes. “Ik geniet weer. Van de collectie maar evenzeer van het contact met de klanten. Door samen te werken - shows en fotoshoots organiseren - maar ook door te praten over wat er ondertussen in je leven is gebeurd. De combinatie is verrijkend, boeiend en helend.”