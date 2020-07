Els Ouderits uit ‘Don’t Worry Be Happy’ overleden SDE

07 juli 2020

06u46 1 Showbizz Afgelopen zaterdag verloor Els Ouderits, die samen met haar kroostrijke gezin te zien was in het programma ‘Don’t Worry Be Happy’, de strijd tegen kanker. Ze werd 49 jaar oud.

Els Ouderits en haar familie - vader Eddy en elf kinderen - waren opgemerkte figuren in het VIER-programma ‘Don’t Worry Be Happy’ van televisiemaker Peter Boeckx. Vanwege hun voorliefde voor motoren, kregen ze al snel de bijnaam ‘de Davidsons’, naar Harley Davidson.

Het gezin kreeg heel wat voor te kiezen. Naast de financiële en familiale problemen waar het gezin mee kampte, moest mama Els ook opboksen tegen kanker. Ze werd terminaal verklaard. “De dokters zeggen dat ik niet meer kan genezen”, vertelde Els vorig jaar nog in Dag Allemaal. “Ze kunnen het misschien nog enkele jaren rekken. Ik krijg nu een lichte chemo omdat de resultaten van mijn vorige onderzoek goed waren, maar mijn gevoel zegt dat het opnieuw fout gaat. Ik hou me recht voor de mensen om me heen.”

Onlangs zamelde Boeckx nog geld in voor de onfortuinlijke familie. “Ondanks ontelbare tegenslagen staan de Davidsons ongelofelijk positief in het leven”, legde hij toen uit. “Sinds begin dit jaar moet Els opnieuw vechten tegen kanker en is Eddy werkloos. Met nog zeven kinderen thuis heeft hij het moeilijk om z’n gezin te onderhouden.” Vandaar dus de inzamelactie. Die bleek erg succesvol: uiteindelijk werd 6.695 euro ingezameld. Dat is ruim 1.500 euro meer dan gehoopt. Met het geld wilde de familie een nieuw café voor papa Eddy kopen.

De opnames van het tweede seizoen van ‘Don’t Worry Be Happy’ zijn momenteel aan de gang. Els en haar gezin zouden daar normaal gezien nog in te zien zijn.

