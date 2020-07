Els Ouderits uit ‘Don’t Worry Be Happy’ overleden: “Van stoppen wilde ze niet weten. We moesten blijven draaien, tot het bittere einde” SDE

07 juli 2020

06u46 115 Showbizz Afgelopen zaterdag verloor Els Ouderits, die samen met haar kroostrijke gezin te zien was in het programma ‘Don’t Worry Be Happy’, de strijd tegen kanker. Ze werd 49 jaar oud.



Els Ouderits en haar familie - vader Eddy en elf kinderen - waren opgemerkte figuren in het VIER-programma ‘Don’t Worry Be Happy’ van televisiemaker Peter Boeckx. Vanwege hun voorliefde voor motoren, kregen ze al snel de bijnaam ‘de Davidsons’, naar Harley Davidson.

Het gezin kreeg heel wat voor de kiezen. Naast de financiële en familiale problemen waar het gezin mee kampte, moest mama Els ook opboksen tegen kanker. Ze werd terminaal verklaard. “De dokters zeggen dat ik niet meer kan genezen”, vertelde Els vorig jaar nog in Dag Allemaal. “Ze kunnen het misschien nog enkele jaren rekken. Ik krijg nu een lichte chemo, omdat de resultaten van mijn vorige onderzoek goed waren, maar mijn gevoel zegt dat het opnieuw fout gaat. Ik hou me recht voor de mensen om me heen.”

Onlangs zamelde Boeckx nog geld in voor de onfortuinlijke familie. “Ondanks ontelbare tegenslagen staan de Davidsons ongelofelijk positief in het leven”, legde hij toen uit. “Sinds begin dit jaar moet Els opnieuw vechten tegen kanker en is Eddy werkloos. Met nog zeven kinderen thuis heeft hij het moeilijk om z’n gezin te onderhouden.” Vandaar dus de inzamelactie. Die bleek erg succesvol: uiteindelijk werd 6.695 euro ingezameld. Dat is ruim 1.500 euro meer dan gehoopt. Het ingezamelde geld moet de familie een financieel duwtje in de rug geven bij de aankoop van een nieuw café voor Eddy.

Zonder pathetisch te willen klinken: ze was groots in haar eenvoud. Tv-maker Peter Boeckx

“Veel respect”

Tv-maker Peter Boeckx reageert verslagen op het overlijden: “Het is altijd heel droevig als ik hoor dat er iemand overlijdt waar ik mee gedraaid heb. Dat is me al overkomen met Philip Cracco (uit ‘The Sky is The Limit’, die in januari overleed aan kanker, red.), nu met Els.” Hij koestert warme herinneringen aan de vrouw: “Zonder pathetisch te willen klinken: ze was groots in haar eenvoud”, zegt Boeckx. “Ik heb haar nooit horen klagen. Tot op het laatste moment is de hele familie blijven lachen, onwaarschijnlijk eigenlijk. Vorige week heb ik haar voor het laatst gezien. Ze was onherkenbaar, maar ongelofelijk moedig. Ik heb veel respect voor hoe ze ermee omgegaan is. Ze zei: ‘Voor mezelf doe ik het niet, want als het aan mij had gelegen, dan stapte ik er nu uit. Maar ik doe het voor mijn kinderen, voor hen probeer ik te vechten. Je weet nooit, misschien lukt het wonder van vorig jaar, toen plots alle kanker verdwenen was, een tweede keer.’ Dat was helaas niet het geval.”

De familie is wel nog te zien in het tweede seizoen van ‘Don’t Worry Be Happy’, waarvan de opnames momenteel aan de gang zijn. Op uitdrukkelijke vraag van Els. “Toen er opnieuw kanker bij haar werd vastgesteld, heb ik meteen gezegd: ‘We stoppen de opnames, je moet voorrang geven aan je gezondheid.’ Omdat het heel privé is wanneer je zoiets overkomt, en omdat ik vond dat ze al haar aandacht moest richten op haar genezing”, vertelt Boeckx. “Maar daar wilde ze absoluut niet van weten. We moesten blijven draaien, tot het bittere einde. ‘Dat is het mooiste geschenk dat ik kan geven aan m’n kinderen', zei ze. ‘Dan kunnen ze me altijd terugzien.' Een van haar laatste wensen was dat we ook haar uitvaart zouden registreren voor het programma, op een serene manier uiteraard."

