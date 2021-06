Nadat ze van oktober 2015 tot en met mei 2016 op onnavolgbare manier gestalte gaf aan Edith Piaf in ‘Piaf, de musical’, mag Els dus opnieuw in de huid van een legendarische grande dame kruipen. Met die rol treedt Els de Schepper ook in de voetsporen van Renée Zellweger, die op 9 februari 2020 nog de Oscar voor ‘Beste actrice’ in de wacht sleepte voor haar vertolking van het Hollywood-icoon in de gelauwerde filmversie ‘Judy’. “Spelen met een bigband en dan nog eens deze fantastische rol...wauw!”, aldus De Schepper.

‘Judy, the musical dinner show’ wordt volgens de productie een onvergetelijke culinaire totaalbeleving. Je schuift letterlijk mee aan tafel in de befaamde nachtclub ‘The Talk of The Town’. Ondersteund door een bigband, met Garlands bekendste songs zoals ‘Come Rain or Come Shine’ en het onvergetelijke ‘Somewhere over the Rainbow’.

Fatale overdosis

Frances Ethel Gumm (10 juni 1922-22 juni 1969), beter bekend als Judy Garland, was een Amerikaanse actrice en zangeres. Vanaf 1936 speelde ze in films en na een aantal films waarin ze bijrolletjes had, kreeg ze in 1939 een hoofdrol in de populaire film ‘The Wizard of Oz’. Daarvoor kreeg ze een Academy Award. Door haar drukke leven in de filmmaatschappij begon Garland amfetamine en voor het slapengaan barbituraten te slikken. Uiteindelijk werd dit een verslaving. In juni 1969 stierf Judy Garland aan een accidentele overdosis.

‘Judy, the musical dinner show’, vanaf 1 juni 2022 in Studio Zuid te Antwerpen. Tickets en info: www.musichall.be

