Els De Schepper over die keer dat Marcel Vanthilt ongevraagd in haar tepels kneep: “Ik verlamde voor een heel lange tijd” DBJ

15 september 2019

16u06

Bron: De Standaard 1 Showbizz Een bizar verhaal. Dat is het minste dat je kan zeggen over het voorval waarmee Els De Schepper dit weekend naar buiten trad. Ze vertelt over een keer, meer dan tien jaar geleden, dat Marcel Vanthilt ongevraagd in haar tepels kneep. Inmiddels zijn er excuses aangeboden en aanvaard.

Het vooral gebeurde in 2008. Marcel Vantilt zat iets te drinken op een terrasje in Antwerpen wanneer Els De Schepper voorbij komt. De comediènne herkent Vanthilt en begroet hem, maar wanneer die ziet dat haar tepels lichtjes zichtbaar zijn door haar blouse, besluit hij er in een opwelling in te knijpen. “Ik dacht meteen: maar wat doe je nu, idioot kind”, zegt Vanthilt in De Standaard. “Ik geneerde me kapot. Maar ik zei niets, en Els ook niet. Zij stapte gewoon door, ik ging weer zitten, en dat was het. Ik had nooit eerder zoiets gedaan, en sindsdien ook nooit meer. Voor alle duidelijkheid: ik loop niet de hele tijd vrouwen in allerlei ­lichaamsdelen te knijpen omdat ik dat geil vind, totaal niet.”

Jaren durfde Els De Schepper hier niet meer op terugkomen, tot het vooral plots ter sprake kwam in een nieuw interview, vorige week in dezelfde krant. Vanthilt zei dat hij zich meteen had geëxcuseerd en dat De Schepper erom kon lachen, maar dat was niet het geval. Het was pas vijf jaar later dat De Schepper Vantilt er op aansprak in zijn talkshow ‘Vantilt on tour’. Na een ludiek gesprekje, bood Vantilt daar voor het eerst zijn excuses aan.

De Schepper droeg gevolgen van het voorval lang mee. “Ik verlamde voor een heel lange tijd”, zegt ze. “Naar mannen toe, bedoel ik. Ik ging gebogen lopen, om mezelf te beschermen. Ik kon niet meer ­onbevangen omgaan met mannen. Er zijn maar drie mogelijke reacties als ­zoiets gebeurt: vechten, vluchten of verlammen. Ik verlamde, ik kon gewoon niet reageren. Je maakt jezelf wijs dat het allemaal zo erg niet is, waardoor je verdringt en minimaliseert welke impact het op je heeft.”

De twee klaarden het voorval intussen uit in een gemeenschappelijk interview. Excuses werden nogmaals aangeboden en aanvaard.