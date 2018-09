Els De Schepper lanceert samen met 32 (!) BV's single voor zelfmoordlijn TK

10 september 2018

09u27 3 Showbizz Vandaag, 10 september, is het Werelddag Suïcidepreventie. Voor die gelegenheid lanceert cabaretière Els De Schepper vandaag het nummer 'Noodrem', waar maar liefst 32 bekende Vlamingen aan meewerkten.

Vorige week dinsdag was het een gezellig komen-en-gaan in Aartselaar. 32 bekende gasten, waaronder Anja Daems, Erik Van Looy, Kürt Rogiers en Pascale Naessens, kwamen langs in de studio om de single 'Noodrem' op te nemen. Els De Schepper schreef het nummer samen met Stefaan Fernande voor haar nieuwe show, waarin ook het thema zelfdoding aan bod komt. Ze besloot om ook de Zelfmoordlijn te contacteren, die meteen een samenwerking zag zitten.

Hoe ze zoveel BV's bij elkaar kreeg? "Ik besloot enkele bevriende artiesten te contacteren om te vragen of ze mee hun schouders onder het project wilden zetten. Via via kwamen er contacten bij en voor we het wisten, kregen we deze mooie groep samen. Weet dat er nog eens zoveel BV's graag hadden meegewerkt, maar die konden de opnames jammer genoeg niet inpassen in hun agenda."

Over de hele wereld wordt vandaag aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Broodnodig, zo blijkt, want in Vlaanderen sterven dagelijks 3 mensen door zelfdoding. Het aantal pogingen ligt nog eens 10 keer hoger, wat betekent dat dagelijks ongeveer 30 personen in Vlaanderen een suïcidepoging ondernemen. "Ik ben ontzettend blij met het initiatief van Els en de impressionante lijst BV's die hebben meegewerkt", aldus directrice Kirsten Pauwels van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. "Ik ben er echt van overtuigd dat 'Noodrem' een nieuwe stap kan betekenen in het bespreekbaar maken van zelfdoding en het zoeken van hulp bij psychische problemen."

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.