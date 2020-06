Exclusief voor abonnees Els De Schepper is jarenlang heel ziek geweest: “Ik kon grappen maken op het podium, maar enkele seconden later overgeven in de coulissen” Tom Botte

05 juni 2020

12u00

Bron: Primo 0 Showbizz “Ik weet het, het is een ongelooflijk cliché, maar gezondheid is ons grootste geluk.” Cabaretière Els De Schepper (54) kan het weten, want ze mocht het zelf aan den lijve ondervinden. In PRIMO vertelt ze deze week dat ze lange tijd erg ziek is geweest. “Ik heb me jarenlang heel slecht gevoeld, en niemand die wist wat er scheelde.”

Els De Schepper maakt zich best wel zorgen over de coronacrisis en hoe deze de culturele sector heeft getroffen en nog zal treffen. “Het lastigste is dat je niet weet wat er nog zal komen; wanneer je weer wat gaat mogen en kunnen doen”, zegt ze in Primo. “Maar goed, we moeten ermee leren omgaan en oplossingen zoeken. Dat zal wel lukken. Ik vind het wel spijtig dat er van de politiek uit met bijna geen woord wordt gerept over onze sector. Het gaat vaak over de horeca maar wat er in onze wereld gebeurt, is minstens even erg. Misschien zelfs erger.”

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen