Els de Schepper bedacht in deze coronatijden zelf een creatieve oplossing voor haar geblokkeerde nek en rug

27 maart 2020

Dikke pech voor Els de Schepper, want ze kampt momenteel met een blokkering in haar nek en rug, en in deze coronatijden is dat bijzonder lastig. "Ik heb naar de osteopaat gebeld, maar wegens de maatregelen kan ik niet langskomen."

“Hij zei: doe er wat zalf aan, dat zal het wel verzachten, maar da’s moeilijk, want het zit bovenaan en ik kan er dus nauwelijks aan. Vermits ik alleen woon, kan ik ook niemand vragen om mij te komen insmeren, want dat mag niet en mijn hond gaat het ook niet kunnen of willen doen. Het is geen pretje om nu met zo’n probleem te zitten en te moeten rondlopen met die pijn. Maar, wie niet groot is, moet slim zijn en dus heb ik een oplossing bedacht die heeft geholpen en die ik graag deel met mensen die in een gelijkaardige situatie zitten zoals ik. Het is inderdaad nu geen pretje voor mensen die alleen thuiszitten en met kwaaltjes worden geconfronteerd, maar je moet het positief bekijken en zoals je kan zien, zijn er voor de meeste problemen toch een oplossing te vinden. Doordat ik mezelf nu toch kan insmeren, trekt de pijn langzaam weg. Hoera! Het helpt”, zegt Els de Schepper enthousiast.